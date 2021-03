Mulher pede ajuda em agência bancária e é socorrida de cárcere privado no DF: "Ele está aí fora"

Uma mulher vítima de violência doméstica foi socorrida após pedir ajuda ao atendente de uma agência bancária, em Sobradinho, no Distrito Federal, por meio de um bilhete. O caso ocorreu na última segunda-feira (1º). As informações são do portal G1.

A mulher, de 27 anos, escreveu 'Você pode me ajudar', 'Violência doméstica', 'Ele tá aí fora' e um 'X' no recibo de um saque e o entregou ao bancário.

O 'X' é um símbolo de pedido de ajuda popularizado em uma campanha contra a violência doméstica lançada em junho de 2020.

O agressor, marido dela, estava esperando em frente à agência. Devido às medidas de prevenção ao coronavírus, apenas uma pessoa pode entrar na agência

Na terça-feira (2), a Polícia Militar foi até a casa da vítima, após ser acionada pelos funcionários do banco, e encaminhou ela e os dois filhos para um abrigo. O agressor não foi encontrado até a tarde de quarta-feira (3).

Ela era agredida e mantida em cárcere privado. Em 2019, a vítima já havia sido atendida após denúncia de violência doméstica. Sérgio Borges, sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, afirmou que a vítima estava com muito medo quando foi socorrida.

Legenda: Vítima pediu que policiais insistissem Foto: Reprodução/PMDF

Instruções para o socorro

O funcionário que atendeu a mulher contou que, ao ver o bilhete, pediu que ela escrevesse o endereço e o telefone. Por medo de que o marido atendesse, ela passou apenas as informações de onde era mantida presa.

A vítima também escreveu recomendações: "Se os policiais baterem, ele não vai atender. É para os policiais insistirem, pois ele vai fingir não estar em casa", escreveu.

O atendente afirmou que tentou registrar a ocorrência em duas delegacias, mas os policiais não aceitaram a denúncia.

Uma telefonista da agência, porém, também comovida com o caso, pediu ajuda a uma amiga policial militar. A equipe da PM foi até o local, mas não encontrou o agressor.

A Secretaria da Mulher disse ao portal que a vítima está "serena e aliviada". O abrigo conta com segurança e tem endereço mantido em sigilo.