Mulher negra que acusa Renner de racismo diz estar com feridas no corpo após estresse

Awdrey Ribeiro, de 21 anos, cliente que acusou a loja Renner de racismo no último sábado (12) no Rio de Janeiro, diz que o estresse do caso desencadeou feridas em seu corpo. As informações são do jornal Extra.

Registrado como calúnia, o caso ganhou repercussão nas redes sociais após outros clientes publicarem imagens sobre o episódio. De acordo com a vítima, a funcionária a empurrou para dentro da cabine do provador, e gritou, pedindo: "Me devolve tudo que você pegou". O casaco apontado pela mulher como roubado já era usado e de outra marca, afirma Awdrey.

"Tinha pessoas brancas com a bolsa do mesmo tamanho da minha, mas a segurança só veio até mim. Acredito que pela cor da minha pele. Na delegacia, a segurança mudou o depoimento quatro vezes; cada hora, contava uma versão diferente. Infelizmente, o caso acabou sendo registrado apenas como constrangimento, não como racismo", alegou a vítima.

Feridas no corpo após estresse

Após o estresse por conta do episódio, Awdrey conta que está com o corpo tomado por lesões. Ela sofre de uma doença autoimune, a psoríase, que causa feridas na pele.

"Por conta do estresse, elas se agravaram; meu corpo está tomado por essas lesões, vermelhas e em carne viva. [...] Eu nunca pensei que iria passar por isso. Na hora, fiquei muito nervosa e passei mal; até todo entender a situação, todos me olhavam como se eu estivesse errada. Hoje, quando relembro, sinto indignação, porque acho que nada justifica o que ela fez; foi totalmente agressiva, mal educada e preconceituosa", lamentou a vítima.

A Polícia Militar foi chamada ao local da ocorrência. Em nota, a PMERJ afirmou que "as partes foram conduzidas para a delegacia". A Polícia Civil disse que "os agentes ouvem testemunhas e realizam outras diligências para esclarecer as circunstâncias do fato".

Posicionamento da Renner

A Renner considerou o episódio como 'inaceitável' e disse por nota que a funcionária foi demitida. A loja ainda lamentou o episódio e afirmou prestar apoio à vítima. (Leia a nota na íntegra abaixo)

O episódio ocorrido no Madureira Shopping é inaceitável. A abordagem realizada foi totalmente inadequada e não está alinhada aos valores da Lojas Renner, por isso a colaboradora responsável já não faz mais parte do quadro de colaboradores da companhia. Nos sensibilizamos, lamentamos profundamente o ocorrido e daremos apoio à cliente, nos colocando à sua disposição.

A empresa não tolera racismo ou qualquer tipo de preconceito e discriminação. Reforçamos que temos uma política de Direitos Humanos, além de um Código de Conduta e um programa de diversidade que buscam promover a inclusão, o que passa pela sensibilização e capacitação constante das nossas equipes.

Continuaremos empenhados em avançar na conscientização de nossos times e no aprimoramento de nossos processos, reforçando os treinamentos e com atuação imediata na loja em questão, com o objetivo de garantir que o respeito e a equidade sejam aplicados em todas as nossas relações.