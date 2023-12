Mulher incendeia supermercado no Tocantins após briga por devolução de sandália

Uma mulher de 39 anos ateou fogo em um supermercado da cidade de Dianópolis, em Tocantins, nesse domingo (24). O crime teria sido motivado por uma discussão entre ela e o proprietário do estabelecimento devido a devolução de um sandália.

Imagens de segurança do local permitiram a Polícia Civil identificar a suspeita do incêndio criminoso e prendê-la nesta segunda-feira (25).

Segundo as autoridades, a mulher se envolveu na discussão com o dono do supermercado, deixou o estabelecimento e, pouco tempo depois, retornou com um galão de gasolina. Ela teria ateado fogo nas portas e no lixo do supermercado.

O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio e a Polícia Militar também foi acionada para tentar identificar a origem do fogo. Logo foi percebido que o incêndio havia sido criminoso, já que havia mais de um foco.

Prisão

A suspeita chegou a ser abordada ainda no domingo, mas como não tinham testemunhas de que ela esteve na cena do crime, ela foi liberada. Após o acesso às imagens de segurança, foi possível fazer a prisão em flagrante nesta segunda-feira (25).

A suspeita está detida na Delegacia de Dianópolis aguardando audiência de custódia.