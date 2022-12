Mulher grávida é esfaqueada pelo ex-companheiro e pula do 2º andar para se salvar

Uma mulher grávida foi esfaqueada pelo ex-companheiro e precisou pular do segundo andar da casa para se salvar, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (22). Ela não corre risco de vida.

O caso foi divulgado pelo Extra. A mulher teve a casa invadida pelo ex-companheiro, na cidade de Rio das Ostras, que descumpriu medida protetiva que impedia a aproximação. O suspeito, de 37 anos, foi preso.

O homem chutou a mulher na barriga e a atacou com facadas em diversas partes do corpo. Para não morrer, ela se jogou pela janela do segundo andar, rolou pelo telhado e caiu em um pula-pula, montado na varanda do primeiro andar.