Mulher faz transformação no cabelo e viraliza com resultado: '30 anos mais velha'

Uma mulher viralizou nas redes sociais, nessa segunda-feira (7), após o vídeo de sua transformação no visual surpreender alguns usuários. No registro gravado há algumas semanas e que viralizou, coincidentemente, no mesmo dia do aniversário da mulher — ela está, inicialmente, com cabelos longos e escuros.

No final da gravação, ela aparece com um cabelo chanel com os fios descoloridos, o que, conforme os internautas, fez com que ela parecesse ter envelhecido.

“Só acredito porque fui eu que fiz! Você vai ficar de cara com resultado”, escreveu o cabeleireiro na legenda do vídeo no Instagram.

Nos comentários, os seguidores deixaram suas opiniões a respeito do corte. “Trabalho sensacional, mas de carinha de 20 foi pra 50. Não combinou com ela”, comentou uma seguidora. “Meu Deus, como pode uma menina linda… fazer isso com o cabelo não combinou nem um pouco, parece que tem 40 anos… misericórdia”, disse outra usuária.

Contudo, alguns usuários apoiaram a transformação. “Você ficou linda! É muito bom quando fazemos essas mudanças radicais. É uma sensação de renascimento. Uma verdadeira Fênix. Parabéns”, escreveu uma seguidora. “Queria eu ter a coragem de ousar assim em uma mudança. Parabéns e ficou incrível”, escreveu outra usuária.

ESPECIALISTA EM CHANEL

O vídeo foi originalmente publicado nas redes sociais do cabeleireiro Nell Carmo, que conta com mais de um milhão de seguidores nas plataformas. No site do profissional, ele diz querer deixar as clientes “ainda mais lindas”: “Confiança, autoestima, elegância e tantas outras qualidades que você merece estão a uma transformação de fazerem parte da sua vida”.

Ainda no site, Nell diz ser especialista em corte Chanel e cabelos loiros há 20 anos, realizando “mais de 700 transformações por ano”. Ele afirma, também, ser responsável por ministrar workshops nacionais e internacionais “transformando mais de 10 mil alunos por ano”.

O preço do corte é de R$ 360 e pode ser parcelado em até três vezes. Contudo, o valor da transformação só é dito após cada cliente passar por uma “avaliação completa do cabelo”, para saber o que será preciso para “deixá-lo ainda mais incrível”.