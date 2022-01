Mulher faz buzinaço por 8 km para comemorar divórcio de ex-marido abusivo no DF; veja vídeo

A técnica de enfermagem aposentada Tânia Lacerda, 55 anos, comemorou o fim de seu divórcio com um buzinaço de 8 quilômetros entre Taguatinga e Ceilândia, no Distrito Federal, na última terça-feira (25). De acordo com o g1, a reação que repercutiu nas redes sociais foi motivada por ter resistido a mais de duas décadas de abusos físicos e emocionais de seu ex-marido.

Ao longo do trajeto, Tânia usou a buzina e latinhas amarradas ao parachoque do carro para comemorar o divórcio e, no vidro traseiro do veículo, escreveu "enfim divorciada". Segundo ela, o casamento que durou 36 anos foi um relacionamento abusivo, que precisava chegar ao fim.

Tânia Lacerda Aposentada "Quando eu soube que a justiça autorizou o meu divórcio, minha vontade foi de gritar aos quatro cantos do mundo que consegui sair dessa prisão. Foi uma sensação de liberdade, uma alegria imensa".

Para a aposentada, é um mistério como ela conseguiu resistir ao casamento por tanto tempo. "Nem sei como consegui viver tantos anos assim. Quantas vezes passei por situações que minha família nem ficou sabendo".

Legenda: Tânia Lacerda comemorou o divórcio após conseguir terminar um casamento abusivo. Foto: Reprodução/Instagram.

CORAGEM PARA PEDIR DIVÓRCIO

O Distrito Federal registrou um aumento de 47% dos casos de feminicídio em Brasília em 2021, segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF. Em 2020, contabilizou 17 mortes, que aumento para 25 no ano seguinte.

Foi justamente das histórias de feminicídio que a recém divorciada conseguiu ter coragem para pedir o divórcio. Para ela, o caminho para decidir a separação foi "longo e de muito sofrimento", já que o primeiro episódio de agressão aconteceu há 20 anos.

Tânia Recém-divorciada "Nós, mulheres, sempre achamos que o parceiro vai mudar, mas eles não mudam. A gente tem que tomar consciência e buscar nosso amor próprio pra sair desses ciclos de abuso".

RELACIONAMENTO ABUSIVO

Em um dos episódios de agressão, o ex-marido de Tânia pegou um facão e cortou uma porta inteira da casa de sua mãe. "Nesse dia eu tive muito medo, e não voltei pra casa. Mas, por questões de dinheiro, acabei voltando depois".

A aposentada ainda explicou que existem muitos motivos que prendem mulheres em relacionamentos como esse, como a ideia de um casamento ideal feito para durar. "Eu me casei em uma época em que o casamento era pra sempre. Pra ver os filhos cresceram, e envelhecer juntos, um cuidando do outro. Mas, com o tempo, eu entendi que só eu estava nesse casamento. Eu sofri muito, e fui perdendo até minha saúde", conta.

Após o divórcio e a sensação de ser livre, Tânia comemora: "agora é vida nova. O pior já passou, é passado".

