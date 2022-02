Psicóloga encontrada morta no porta-malas de carro tentou simular homicídio, conclui Polícia de MG

O inquérito da Polícia Civil constatou que a psicóloga Marilda Matias Ferreira dos Santos, encontrada morta pelo marido, tirou a própria vida e tentou simular um homicídio. O caso aconteceu em agosto de 2021, em Pouso Alegre, Minas Gerais.

O corpo da mulher foi encontrado dentro do porta-malas do carro, ela estava com as mãos amarradas, mas não apresentava sinais de violência. De acordo com a polícia, a causa da morte foi por asfixia e intoxicação, depois dela ter se trancado no veículo.

Segundos as informações do G1, o laudo de necropsia comprovou ausência de lesão ou sinal, até mesmo de perfuração de agulha, e os laudos complementares encontraram 14,6 dg/l de álcool e um medicamento barbitúrico, com propriedades sedativas e anticonvulsivantes.

Simulação

O fato tornou-se complexo porque Marilda buscou simular outra situação que explicasse sua morte. Ainda de acordo com a polícia, também foram analisados os cadernos, anotações e agendas da psicóloga.

Rodrigo Bartoli Delegado da Polícia Civil de Minas Gerais Todos esses contextos permitiram concluir que ela praticou suicídio, montou esse cenário e algumas fantasias para demonstrar que seria um crime, porque ela não tinha essa coragem de praticar o suicídio perante pacientes e à sociedade"

O delegado completou "Então ela queria ocultar e demonstrar que faleceu por homicídio, mas de maneira alguma tentou incriminar o próprio marido".

Inquérito encerrado

Conforme a polícia, em janeiro de 2021 a vítima já havia tentado suicídio, de acordo com registros médicos, mas foi encontrada a tempo pelo marido. O delegado ainda informou que o inquérito foi encerrado e será arquivado junto à Justiça.