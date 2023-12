Mulher cai de roda-gigante e morre em Barbacena (MG)

Uma mulher de 49 anos morreu após cair de uma roda gigante, localizada em um restaurante de Barbacena (MG), no domingo (17). As informações são da TV Integração, afiliada da TV Globo.

Nas imagens, é possível ver a mulher sentada no balanço com a trava de segurança para trás. Assim que o brinquedo começa a se movimentar, ela bate com força no chão.

Na queda, ela ainda choca o peito contra uma barra de ferro. Conforme o Corpo de Bombeiros, após cair, Maria Aparecida teve uma parada cardiorrespiratória e, apesar das tentativas reanimações por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não resistiu e morreu ainda no local.

Investigações

Alexandre Ramos, titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Pessoa, apura as responsabilidades do proprietário do estabelecimento em relação a alvarás apresentados, bem como uma eventual omissão na fiscalização do brinquedo.

Conforme o delegado, a polícia também apura a responsabilidade do homem que soltou a roda gigante, que era de rotação manual, e fez a vítima cair batendo com o abdômen na estrutura de ferro — causando a morte devido à ruptura de fígado. O prazo para conclusão do inquérito é de 30 dias.

O restaurante onde ocorreu a queda funciona há nove anos no distrito de Correia de Almeida, zona rural de Barbacena, e conta com licença de funcionamento e alvará do Corpo de Bombeiros.

Conforme os Bombeiros, o auto de vistoria do local é válido até 2026, entretanto, não é competência da corporação a avaliação, liberação e fiscalização da roda gigante.