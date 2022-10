Mulher atira nas costas do namorado após discussão em São Paulo

Durante uma briga motivada por ciúmes, uma mulher de 36 anos atirou nas costas do namorado, dentro do condomínio da vítima, na zona leste de São Paulo, na última quinta-feira (6). Daiana Rosa da Silva Luz está foragida e irá responder por tentativa de homicídio. As informações são do portal g1.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o homem, de 42 anos, foi encaminhado para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, onde segue internado.

Arma falhou

Câmeras de segurança do condomínio capturaram imagens do crime. O casal foi visto discutindo, quando Daiana puxou a arma e disparou nas costas da vítima. Ele caiu no chão, e a suspeita continuou tentando efetuar mais disparos, mas a arma falhou.

Ainda de acordo com a publicação, autoridades de segurança investigam se a mulher atirou no namorado após descobrir suposta traição. Segundo investigadores, o homem foi ouvido no hospital e afirmou que a discussão foi motivada por ciúmes.

A polícia pediu a prisão temporária de Daiana. A arma usada no crime e uma faca foram encontradas no apartamento da vítima, e apreendidas para investigação.