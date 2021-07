Motorista vítima de explosão em Rio Claro ligou para pedir socorro antes de morrer

O motorista Jovino Rocha de Andrade, de 51 anos, que morreu durante a explosão de um caminhão-tanque em Rio Claro (SP), chegou a ligar para a esposa de um amigo para avisar que havia perdido uma perna e precisava ser socorrido. As informações são do G1.

O acidente ocorreu nesta quarta-feira (30) em um posto de combustível. O relato é de um amigo e funcionário da vítima, José Antonio de Aquino, e foi dado durante entrevista a uma rádio da Cidade.

“O vácuo jogou ele debaixo do caminhão. Ele ligou para a esposa do amigo que estava com ele e falou: 'perdi uma perna, preciso de ajuda'. Ela avisou o marido, que chamou o resgate”, disse.