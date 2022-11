Motorista reage a assalto e atropela dois suspeitos, em São Paulo

Um homem atropelou dois motoqueiros para se defender de uma suposta tentativa de roubo, neste sábado (26), em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo. As informações são do G1.

Pelas imagens de câmera de videomonitoramento, é possível ver o momento em que um dos suspeitos aponta a arma para o condutor do carro branco. Em seguida, a dupla é atropelada, mas consegue fugir.

No momento da abordagem, o homem acionava o portão automático de casa quando notou a presença dos supostos assaltantes, que teriam anunciado o roubo. O motorista, então, acelerou o carro contra os eles.

Até a publicação desta matéria, os motoqueiros ainda não haviam sido identificados. A moto utilizada no crime foi localizada a apreendida.

O caso é investigado como tentativa de roubo, legítima defesa e apreensão de objetos, no 3º Distrito de São Bernardo do Campo. Vizinhos ouvidos pelo G1 relataram que assaltos são recorrentes não região.