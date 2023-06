Motorista morre após caminhão com combustível pegar fogo na Serra de Petrópolis, no RJ

Um motorista de caminhão morreu, na madrugada desta quinta-feira (8), na estrada da subida da Serra de Petrópolis, na Região Serrana do RJ, após um acidente. O veículo, que carregava combustível, tombou e explodiu, pegando fogo e espalhando óleo pela pista e na vegetação.

VEJA IMAGENS APÓS EXPLOSÃO:

O acidente foi registrado no km 96, no sentido Juiz de Fora. A subida para Petrópolis foi interditada por conta do acidente, no trecho a partir da praça do pedágio de Duque de Caxias, mas o sentido Rio de Janeiro segue livre.

Com a interdição, o engarrafamento chegava a 8 km até a manhã desta quinta-feira (8).

Segundo informações do portal g1, nenhuma outra pessoa ficou ferida gravemente no acidente, apenas um homem apresentou queimaduras. Entretanto, outros quatro carros foram atingidos e ficaram destruídos pelo fogo que se espalhou na região.

Combate ao incêndio

Informações do corpo de Bombeiros apontam que equipes do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (Gopp), com apoio da Concer, foram mobilizados no combate ao fogo na estrada.

Enquanto isso, o bloqueio foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 6h30, para evitar que outros motoristas circulassem na área afetada.

Motoristas que tenham como destino a Região Serrana ou municípios de Minas Gerais estão seguindo a antiga estrada Rio-Teresópolis, pegando a saída para Raiz da Serra e a estrada pela Serra Velha com acesso a Petrópolis. No fim, é possível retornar para a BR 040.