Motorista atropela pelo menos 30 pessoas durante festa de Carnaval em Minas Gerais

Após perder o controle do carro, um motorista atropelou pelo menos 30 pessoas que estavam numa festa de carnaval em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais, na noite dessa sexta-feira (9). Duas vítimas foram atendidas em estado grave e encaminhadas para um hospital da área.

A Polícia Militar contextualizou que a festa acontecia na Avenida Central, no bairro Fonte do Mato. As informações foram publicadas pelo portal g1 e novos detalhes devem ser atualizados.

As duas vítimas com quadro de saúde mais delicado foram encaminhadas para o Hospital de Pronto Socorro João XXII. Além delas, uma pessoas em estado moderado e outras com ferimentos leves foram socorridas para o Pronto Socorro de Itabira.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais e aguarda detalhes sobre a situação do motorista e como o caso é investigado.