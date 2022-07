Motociclista sofre acidente, fica embaixo de caminhão e teme perder aniversário da avó no RJ

O empresário Luiz Henrique Santos Pinheiro, 23 anos, foi jogado embaixo de um caminhão após sofrer um acidente de moto na Rua Plínio Casado, em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Apesar do medo, o principal pensamento que teve foi que não poderia perder o aniversário da avó. As informações são do g1.

O caso aconteceu na última quarta-feira (6) e foi registrado por câmeras de segurança. O jovem foi levado para o Hospital Celso Martins apresentando algumas dores e ferimentos leves.

Luiz Henrique Empresário "A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa é abraçar minha avó, porque sábado é aniversário dela e Deus me livre não passar o aniversário junto com ela. Isso é o que passava na minha cabeça na hora do acidente".

Outro pensamento que também surgiu no momento foi que não queria ser atingido pela roda do caminhão. O acidente ocorreu enquanto Luiz trafegava pela faixa da direita.

Inesperadamente, um motorista de carro abriu a porta do veículo no momento que ele passava, fazendo com que fosse jogado embaixo do caminhão.

Em entrevista ao g1, detalhou que percebeu o caso como uma nova chance de vida. "Senti que a mão de Deus me puxou para o lado e que não era a minha hora ainda. Agora tenho dois aniversários", detalhou.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil