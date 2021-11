Motociclista morre ao bater em carro e cair da Ponte Rio-Niterói

Um motociclista morreu após bater em um carro e cair da Ponte Rio-Niterói, no estado do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (23). O acidente ocorreu na subida do Vão Central, em direção a Niterói. As informações são do portal G1.

A vítima, de 46 anos, foi achada boiando por pescadores, que sinalizaram à equipe de resgate. O homem foi retirado do mar com o auxílio de um helicóptero do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para o Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio.

Apesar do socorro, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O Globocop, helicóptero da rede Globo, flagrou, por volta das 7h, o atendimento dos socorristas da Ecoponte à motorista do carro. A moto estava caída na pista, atrás do outro veículo envolvido na colisão, e um agente tentava localizar o motociclista com um binóculo, encostado na grade de proteção.

No ponto mais alto, o Vão Central da Ponte chega a 70 metros de altura. Barcas da linha de Paquetá e embarcações que aguardam permissão para atracar no porto da cidade carioca passam por baixo do trecho.

De acordo com o portal UOL, há retenções na via em razão do acidente. O trânsito foi impactado no acesso à ponte, na Avenida Brasil, desde a altura de Manguinhos, e na Linha Vermelha, a partir da Maré.