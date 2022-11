Motociclista fica ferida após atropelar onça ao voltar para casa, no Tocantins

Yasmin Chrystal Fideles de Sousa, de 20 anos, ficou com o rosto desfigurado e com ferimentos em todo o corpo após sofrer acidente ao atropelar uma onça-pintada na zona rural de Guaraí, na região centro-norte do Tocantins, na última sexta (11). A colisão ocorreu enquanto a jovem voltava da faculdade para casa dirigindo uma motocicleta.

No Instagram, onde divulgou o relato por meio da ferramenta Stories, a jovem relatou que o animal era grande, com aproximadamente dois metros deitado.

Ao portal g1, Yasmin revelou que o animar correu após ser atropelado, sumindo na mata sem deixar registros. "A onça atravessou a rua e eu acabei batendo nela entre as patas traseiras e a barriga. Eu estava de capacete e ele se soltou", contou.

Medo do animal

Desorientada após a queda da moto, a jovem seguiu andando até a casa onde mora, localizada a 600 metros do acidente. O momento ocorreu por volta das 22h, e Yasmin temia que o animal retornasse.

Ela foi ao hospital acompanhada do pai e ficou internada até o último domingo (13). Apesar de não ter apresentado nenhuma fratura, os ferimentos e hematomas se multiplicaram pelo corpo.

"Eu já tinha visto jaguatirica, raposa, lobo-guará, mas onça é a primeira vez", contou ao g1 sobre a região, onde vive com a família há 13 anos. Os itens pessoais dela, como a motocicleta e o celular, ficaram destruídos após o acidente.

