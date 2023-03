Motoboy ativista Paulo Galo diz ter sido espancado em abordagem policial

O motoboy e militante Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Paulo Galo, disse ter sido vítima de agressão durante abordagem policial. O ativista ganhou visibilidade após incendiar a estátua do bandeirante Borba Gato, em julho de 2021, em São Paulo.

No relato publicado nas redes sociais, Galo diz que foi detido por estar sem capacete. “Na delegacia, me espancaram e me queimaram dizendo: ‘você não gosta de queimar as coisas? Faz o L agora’”, narrou.

O caso teria ocorrido há duas semanas. Segundo ele, a demora em denunciar se deu por medo de sofrer retaliações.

“Conversei com muita gente e cheguei à conclusão de que dois passos para trás também é revolucionário. Porém, fiquei mal de cama, depressivo e me sentindo um covarde por não denunciar”, declarou.

“Resolvi postar hoje para tirar um pouco desse ódio que tá me fazendo mal me adoecendo. Para os que acham que nós erramos em queimar a estátua do Borba Gato, olha para a cara feia do inimigo para não correr o risco de fazer uma igual também. Nós acertamos e hoje não se conta a história de Manuel Borba Gato sem contar a história da Revolução Periférica”, acrescentou o ativista.

Nas fotografias compartilhadas por Galo, é possível ver lesões em parte de seu corpo, como braços, boca e dedos. A vítima, no entanto, não revelou em qual delegacia a agressão teria ocorrido.

