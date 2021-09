Moto 'anda sozinha' em estacionamento do Paraná e causa prejuízo de R$ 2 mil ao dono; veja vídeo

Um motociclista foi surpreendido após encontrar a moto caída no estacionamento de um condomínio no Paraná. Após buscar imagens de câmeras de monitoramento, ele percebeu que a moto andou sozinha no local.

O caso aconteceu em Londrina (PR) no último dia 28 de agosto, mas ganhou repercussão nas redes sociais nos últimos dias. Nas imagens, é possível ver a moto estacionada na vaga de um condomínio da cidade. Subitamente, o veículo começa a andar aos poucos.

Com a movimentação, o sensor de luz do estacionamento é ativado, e o ambiente fica claro. Em seguida, a moto cai no chão, ao lado de um carro estacionado.

Em entrevista ao portal G1, o proprietário da moto, Darcy Furquim, relatou ter chegado do trabalho por volta das 19h e deixado o veículo estacionado, como faz diariamente. Ao sair de casa para passear com o cão, o motociclista percebeu a moto caída no chão e decidiu buscar as imagens de videomonitoramento para saber o que ocorreu.

"É uma situação que foge da normalidade, mas não é uma situação que é um fantasma, um espírito, acredito", opinou ele. "Deve ter sido uma pane", disse ao site.

Prejuízo

Darcy Furquim pontuou que o andar da motocicleta causou prejuízo a ele, já que, após a queda, o carro estacionado foi danificado. O conserto, segundo ele, ficará por R$ 2 mil.

O proprietário da moto lembra ainda de ter tirado a chave da ignição, mas conjectura que o veículo estava engatado. Por considerar a imagem curiosa, ele decidiu publicá-las em uma rede social.

A repercussão, porém, foi além do esperado por ele. "Foi algo que aconteceu, é um fato. Foi bem confuso, mas eu acho que houve um exagero. Realmente, o vídeo ficou sinistro. Cada pessoa acaba comentando alguma coisa".