Morre Sebastião Curió, que liderou repressão à Guerrilha do Araguaia na ditadura, aos 87 anos

Sebastião Curió Rodrigues de Moura morreu aos 87 anos às 2h da madrugada desta quarta-feira (17). O coronel da reserva do Exército, responsável por liderar a repressão à Guerrilha do Araguaia durante a ditadura militar brasileira, veio a óbito no hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, em Brasília.

O oficial, conhecido como Major Curió, estava internado desde a última segunda-feira (15), sofrendo sepse e falência múltipla de órgãos.

Ele foi denunciado por homicídio e ocultação de cadáveres durante o combate à guerrilha, pelo Ministério Público Federal (MPF). Conforme o g1, citando o órgão oficial, Curió e os militares subordinados mataram pessoas mesmo estando rendidas e sem apresentar resistência a eles.

Ministério Público Federal Órgão oficial "[Os crimes] foram comprovadamente cometidos no contexto de um ataque sistemático e generalizado contra a população civil brasileira, promovido com o objetivo de assegurar a manutenção do poder usurpado em 1964, por meio da violência".

Sebastião Curió será sepultado com farda e boina de Guerra na Selva. Militar deixa seis filhos.

Guerrilha do Araguaia

A Guerrilha do Araguaia foi um movimento armado que buscava confrontar ao regime militar. Entre abril de 1972 e janeiro de 1975, as Forças do Governo empreenderam três campanhas de cerco e aniquilamento contra os guerrilheiros.

Ao todo, o governo empregou cerca de 10 mil homens. O combate entre guerrilheiros e militares aconteceu na divisa dos estados de Goiás, Pará e Maranhão. Segundo o g1, pelo menos 67 opositores à ditadura foram mortos.

Legenda: A Guerrilha do Araguaia foi um movimento que buscava confrontar ao regime militar Foto: Wikimedia Commons

Major Curió, natural de Minas Gerais, foi o oficial do Exército responsável por liderar o movimento para conter a Guerrilha do Araguaia. Ele era conhecido por ser o militar que tinha o revólver que "cantava mais alto".

Em 2009, Curió disse que o Exército executou 41 pessoas no Araguaia, durante entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.

Já em 2020, o presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu o militar denunciado pelo MPF no Palácio do Planalto, em Brasília.

Major na política

Apesar de concentrar sete denúncias por assassinatos de dez opositores à ditadura, duas por sequestro e cárcere privado e uma por falsidade ideológica, Major Curió foi eleito deputado federal pelo Pará, em 1982.

Em 2000, venceu a eleição para prefeito de Curionópolis, no Pará, e assumiu o mandato em 2001.