Morre Max Lopes, carnavalesco conhecido como 'O Mago das Cores', aos 74 anos

O "Mago das Cores" do Carnaval do Rio de Janeiro, o carnavalesco Max Lopes, morreu neste domingo (24), aos 74 anos. Ele passava por um tratamento de câncer.

No vasto currículo, os títulos pela Mangueira (Yes, Nós Temos Braguinha, em 1984), pela Imperatriz Leopoldinense (Liberdade! Liberdade! Abra as Asas sobre Nós, em 1989) e novamente pela Mangueira ("Brasil com "Z" é pra cabra da peste, Brasil com "S" é nação do Nordeste", em 2002).

Homenagem

A morte foi lamentada pela Imperatriz Leopoldinense nas redes sociais:

"Anunciamos, com muita tristeza, o falecimento do Carnavalesco Max Lopes. Max iniciou sua trajetória na Imperatriz em 1977, com o Enredo “Viagens Fantástica às Terras de Ibirapitanga” e foi campeão, em 1989, com o enredo “Liberdade! Liberdade! Abra as Asas Sobre Nós”, publicou a escola. "Todos os Leopoldinenses lhe agradecem por toda dedicação ao nosso pavilhão. A Diretoria da Rainha de Ramos deseja muita força aos familiares e amigos. Que seja feita uma passagem de muita luz".

Max Lopes também passou por Vila Isabel, Viradouro (saindo campeão do grupo de acesso em 1990, com o samba "Só vale o escrito"), Santa Cruz, Unidos de Lucas, Grande Rio, entre outras agremiações.