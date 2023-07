Morre Gil Rocha, jornalista esportivo, aos 63 anos em Curitiba

O jornalista esportivo Gilberto Manoel Rocha, mais conhecido como Gil Rocha, morreu na noite de sexta-feira (30) por complicações após um procedimento cirúrgico. Ele veio a óbito em Curitiba, aos 63 anos.

Gil nasceu Siqueira Campos, no norte do Paraná, e começou a carreira em Londrina, na antiga TV Coroados, hoje RPC. Lá, atuou por 33 anos.

Com vasta experiência no jornalismo, ele trabalhou em rádio como repórter, apresentador e narrador. Também foi um dos responsáveis pela implantação do Globo Esporte no Paraná.

Sua última função na profissão foi como diretor de jornalismo da CBN Curitiba.

Gil Rocha deixa a esposa Ana Zimmerman, jornalista da RPC, e três filhos: Lucas, João e Pedro.

Velório

O velório ocorrerá neste sábado (1º) na Capela Vaticano, sala Onix, até às 14h30. O enterro será às 16h, no cemitério Jardim da Paz.