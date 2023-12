Morre empresário Caburé, famoso no Rio Grande do Sul, aos 90 anos

O empresário Luiz Carlos da Silva, conhecido como Caburé, faleceu nesta terça-feira (19), mas a causa da morte não foi revelada até o momento. Segundo o portal g1, o velório começou às 21h, na Capela 6 do Angelus Memorial e Crematório, na capital Gaúcha.

Caburé nasceu no dia 16 de julho de 1933 e ficou bastante conhecido no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, tanto pela fundação do Grupo Caburé Seguros como pela personalidade marcante e as festas grandiosas que promovia na região.

A prefeitura de Xangri-Lá, cidade em que o empresário morava atualmente, publicou nota de pesar manifestando os sentimentos aos amigos e familiares. "Lamentamos a sua perda e transmitimos nossos mais sinceros sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos neste momento", diz o comunicado.

Além disso, a AABB Porto Alegre também publicou comunicado para manifestar o pesar pela partida de Caburé, que era membro do clube há 40 anos.

Ainda conforme o portal, a cerimônia de despedida estava prevista para esta quarta-feira (20), entre as 9h30 e 10h, realizada no Angelus Memorial, na Capital.