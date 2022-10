Morador agride funcionária de condomínio dentro de guarita em São Paulo

Enquanto trabalhava, a funcionária da portaria de um condomínio, de 37 anos, foi agredida por um morador na última quinta-feira (27), na zona Norte de Ribeirão Preto, em São Paulo. O suspeito foi preso em flagrante por lesão corporal, ameaça e receptação de veículos. As informações são do portal g1.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem agrediu a funcionária após ela solicitar que retirasse a moto do estacionamento porque o veículo estava parado na vaga de outro morador. O suspeito teria se irritado com o pedido e passado a ameaçar a mulher.

Imagens de câmeras de segurança do condomínio mostram o homem quebrando o vidro da guarita e arremessando um capacete contra a vítima. Ele ainda pula a janela e tenta puxar a funcionária para fora pelo braço. Outros moradores tentaram conter o suspeito e chamaram a Polícia Militar ao local.

Suspeito tinha moto furtada

Ainda conforme o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram, o homem ainda discutia com a funcionária. Após diligências, agentes constataram que a moto do suspeito havia sido furtada.

Ele foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi preso em flagrante.