Monitor de ONG preso suspeito por roubo desabafa ao deixar prisão no Rio: 'não sei como vou dormir'

O monitor da ONG Liga do Bem no Rio de Janeiro, Marcos dos Nascimento Tavares Carreira,19 anos, foi solto na tarde de quarta-feira (2) após passar dois dias na prisão. O jovem foi preso acusado de roubo na Praia de Ipanema na ultima segunda-feira (28). As informações são do g1.

Marcos deixou o Presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio após ter a liberdade provisória decretada. Ao ser perguntado sobre o impacto que a prisão vai causar em sua vida, o jovem desabafou que não sabe como vai dormir.

Marcos dos Nascimento Monitor de ONG "Só porque vcs são pretos, cabelo colorido, você estão pegos... A vítima nem sabia. [A gente] tinha o mesmo cabelo e [a polícia] levou a gente. Nunca tive nenhum motivo pra isso. Jamais na minha vida, nunca vi necessidade, tá maluco, nunca precisei disso".

Após a liberação, Marcos, que é estudioso e envolvido com projetos sociais, ainda compartilhou que deve fazer prova militar e correr atrás de seu sonho. "Só preciso de um tempo pra pensar e relaxar, me afastar dessas coisas e acabou", afirmou.

ENTENDA O CASO

Marcos foi detido como suspeito de um roubo na última segunda-feira (28). O caso aconteceu depois de duas turistas do Maranhão apontarem o jovem como um dos integrantes do grupo que roubou o celular de uma delas.

Os familiares do jovem afirmou que o rapaz foi pego por engano. Logo após a prisão, ainda afirmaram que Marcos foi para a cadeia por racismo, apenas por ser negro e ter o cabelo pintado descolorido.

Agora, os parentes de Marcos irão procurar atendimento psicológico e seus advogados vão processar o estado. A soltura de Marcos aconteceu após o juiz Antonio Luiz da Fonsêca Lucchese decidir pela liberdade provisória do jovem.

Além do monitor de uma ONG, um amigo, chamado Kawan, que o acompanhava também foi preso. Ambos foram liberados em audiência de custódia realizada na quarta-feira (2),

LIBERDADE PROVISÓRIA

O juiz Antonio Luiz acolheu o posicionamento do Ministério Público pela liberdade provisória, ao entender que as investigações devem ser aprofundadas sobre a autoria do crime. "A prisão não se mostra necessária, adequada ou proporcional diante das seguintes razões. Os indiciados afirmam ter domicílio fixo e são primários", explicou.

Antonio Luiz da Fonsêca Lucchese Juiz “No mais, diante das circunstâncias em que teria se dado a prisão, sem perder de vista que aqui há evidente necessidade de que os fatos sejam mais apurados, sobretudo diante de sua dinâmica, certamente faz com que se esvaia qualquer substrato para se cogitar, neste momento, de prisão cautelar".

O juiz também destacou na decisão que um menor apreendido junto com os dois indiciados revelou que as vítimas do roubo chegaram a apontar outros acusados. No entanto, os dois indiciados foram presos por não possuírem documentos de identidade no momento da abordagem policial.

MEDIDAS CAUTELARES

Apesar da liberdade provisória, Marcos e Kawan precisarão cumprir medidas cautelares e deverão comparecer mensalmente ao cartório da 14ª Vara Criminal da Capital. Por conta da prisão, não poderão se ausentar do Rio de Janeiro por mais de 10 dias, nem mudar de endereço sem comunicação prévia ao juízo.

Além disso, os jovens também não podem se aproximar das vítimas. Caso alguma dessas determinações sejam descumpridas, o juiz tem poder de decretar a sua prisão preventiva com a expedição de mandado de prisão.

De acordo com o g1, o adolescente apreendido junto com os dois indiciados, também por decisão judicial, após manifestação do Ministério Público, foi liberado e entregue aos pais.

