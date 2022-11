Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, é vista comemorando vitória do Flamengo em bar no RJ

Monique Medeiros, acusada pela morte do filho, Henry Borel, junto com o marido Jairinho, foi filmada em um bar na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, enquanto comemorava o título do Flamengo na Libertadores.

Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, Monique aparece sozinha em uma mesa olhando o celular. Em seguida, após o resultado da partida entre Flamengo e Atlético Paranaense, a mãe de Henry surgiu pulando e cantando o hino do clube.

Prisão domiciliar

Monique foi liberada da prisão no último dia 29 de agosto, após decisão da Justiça concedida pelo ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Respondendo ao processo em liberdade, ela entregou o passaporte à Justiça, apesar de não estar em prisão domiciliar ou utilizando tornozeleira eletrônica.

Monique havia retornado para o Complexo de Gericinó, no Rio de janeiro, em junho deste ano, quando teve a prisão domiciliar revogada, mas saiu do cárcere dois meses depois, novamente com o direito a prisão domiciliar.

Morte de Henry Borel

Henry Borel, de apenas 4 anos, foi morto no dia 8 de março de 2021. Além de Monique, Jairo Souza Santos Junior também está preso e segue investigado pela morte da criança.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio, ele foi vítima de torturas realizadas pelo ex-vereador Dr. Jairinho e pela mãe do menino, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva.

Henry passou o fim de semana com o pai, Leniel Borel de Almeida, e, na noite anterior à morte, no dia 7 de março, foi deixado na casa da mãe.

As investigações apontam que a criança morreu após agressões do padrasto e pela omissão da mãe. Ele sofreu, pelo menos, 23 lesões por 'ação violenta' no dia de sua morte, segundo laudo divulgado.

