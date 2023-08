Modelo morre após cair de terceiro andar de boate no Rio de Janeiro; veja o que se sabe

O modelo Suede de Oliveira, de 44 anos, morreu na última segunda-feira (7), após cair do terceiro andar da boate Street Lapa, no Rio de Janeiro. A Polícia Investiga o caso.

Segundo noticiado pelo O Globo, um frequentador do espaço contou detalhes dos momentos que antecederam a queda de Suede, que ainda chegou a ser levado para uma unidade de atendimento, no domingo (6), mas não resistiu.

De acordo com o frequentador, o modelo estava perto do vão da escada, na saída da pista chamada funk. Suede teria se desequilibrado.

"Primeiro caiu o copo. Ele ainda tentou se escorar e caiu no vão de frente, indo direto para o primeiro andar, na frente do bar. O pessoal que trabalha no bar logo correu para socorrer, os seguranças também. Mas ele já estava desacordado", contou o frequentador.

Street Lapa

Por meio das redes sociais, a boate se pronunciou sobre o acidente. O comunicado lamentou a morte do modelo, afirmou que o ocorrido não foi "resultado de problemas estruturais" e que o espaço está "apto ao funcionamento, com todas as licenças e liberações em dia".

"Importante frisar que estamos, desde o ocorrido, em contato constante com a família para prestar todo o apoio, seja financeiro ou psicológico neste momento tão difícil. Estamos realizando a vontade da família em não expor mais informações sobre o ocorrido em nossas redes", finalizou a nota.

Responsáveis pela boate declararam ainda que estão à disposição das autoridades e que disponibilizarão os registros das câmeras de segurança.

Boate interditada

Em 2021, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro interditou a Street Lapa. Segundo a própria corporação, a suspensão está ativa até os dias atuais.

Ainda conforme os bombeiros, a manutenção da interdição é de responsabilidade da Polícia Militar e o "proprietário do estabelecimento assume o risco de funcionar mesmo estando em situação irregular".

Órgãos responsáveis pela manutenção da interdição foram informados pelo Corpo de Bombeiros, no dia 6 de janeiro de 2021.

Em nota ao O Globo, a PM afirmou que recebeu o ofício referente a interdição da boate, mas ressaltou que "a competência da fiscalização desse embargo parcial" não recai sobre a corporação. Já a Secretaria municipal de Ordem Pública informou que "o alvará do estabelecimento está válido para funcionamento como boate". "A Seop informa que não é responsável pelo fiscalização da interdição do Corpo de Bombeiros", diz a nota da pasta.