Modelo de 20 anos é morta a facadas pelo ex-namorado no Pará

Um homem foi preso nesta quarta-feira (1º) em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, suspeito de feminicídio contra a ex-namorada. Geordana Farias, de 20 anos, era modelo e foi morta a facadas durante a madrugada. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Civil, o ex-namorado confessou o crime e, em depoimento, disse à polícia que deu ao menos três facadas na jovem. Ela foi encontrada sem vida em uma passarela no bairro Cidade Nova VI, onde morava.

Geordana já tinha registrado boletim de ocorrência contra o ex-namorado após ser agredida e, segundo a polícia, havia uma medida protetiva contra ele. A família diz que ele não aceitava o fim do relacionamento, que durou quatro anos.

Imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime serão analisadas na investigação. O Centro Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado no local do assassinato e até o início da tarde desta quarta, o corpo não havia sido liberado. Conforme a Polícia Civil do Pará, perícias estão sendo feitas no local.