Missionário R.R Soares é internado com Covid-19 no Rio de Janeiro

O missionário R.R Soares foi internado com diagnóstico positivo para a Covid-19, segundo informação do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, publicada nesta sexta-feira (4). Com 73 anos, o líder da Igreja Internacional da Graça de Deus teve entrada registrada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

Romildo Ribeiro Soares, nome completo do também empresário, chegou a citar a religião como uma forma de cura para a doença causada pelo coronavírus.

Na televisão, durante o programa 'SOS da Fé', R.R Soares vendeu uma água "consagrada", que, segundo ele, possuía propriedades milagrosas contra a Covid.

Além disso, ele teria usado a mesma plataforma para determinar um placar de contagem, no qual mostrava todos os curados por meio da oração.

O produto, inclusive, recebia anúncios contínuos durante a veiculação do programa na TV. Em uma delas, R.R mostrou relatos de diferentes pessoas do Brasil que já haviam adquirido a água.

Conselheiro do governo Bolsonaro

Ainda conforme as informações de Acelmo Gois, o missionário também tinha lugar especial no governo de Jair Bolsonaro.

O religioso já foi citado como "conselheiro" do presidente da República, e chegou a ser definido por Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo federal, como uma "figura de consulta".