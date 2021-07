Ministério da Saúde vai distribuir 3 milhões de doses da Janssen a estados a partir desta sexta (2)

O Ministério da Saúde confirmou que deve iniciar ainda nesta sexta (2) a distribuição das 3 milhões de doses da vacina da Janssen, doadas pelos Estados Unidos, aos estados brasileiros. A previsão é de que o processo seja finalizado até domingo (4).

As doses estão paradas no Centro de Logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos, na Grande São Paulo, há uma semana, quando chegaram em um carregamento entre os dias 25 e 26 de junho.

A confirmação veio após comentário o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) que criticou o Ministério da Saúde. Segundo ele, a pasta estaria retendo 678 mil doses de imunizantes ao estado de São Paulo.

Ministério e Anvisa

Ainda na quarta (3), o governo federal informou que aguardava liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), enquanto a agência revelou que ainda precisava receber documentos do Ministério da Saúde.

Após informação do recebimento dos documentos pela Anvisa, o Ministério fez reunião com representantes dos estados e municípios para definir quantitativos e estratégia de liberação das doses.

Ao todo, três milhões de doses imunizantes da Janssen foram doadas pelo governo norte-americano ao Brasil.