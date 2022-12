Militares são encontrados mortos dentro de carro e polícia investiga tortura no Rio de Janeiro

Dois militares, um da Marinha e um do Exército, foram mortos em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio, na tarde do sábado (3). Conforme a Polícia Militar, os corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro na Estrada da Caveira. As informações são do G1.

Os militares tinham ido a Cabo Frio para assistir ao jogo do Brasil pela Copa do Mundo, de acordo com informações da PM.

A Polícia apurou que após assistir aos jogos, na noite de sexta, os militares teriam ficado muito embriagados e foram a uma casa de prostituição no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia.

No sábado pela manhã, dois corpos foram encontrados carbonizados dentro do carro incendiado. O órgão de segurança declarou que só teve conhecimento de que as vítimas eram os militares no domingo (4)

Investigação

Na manhã de segunda (5), os corpos estavam no Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e aguardavam liberação por familiares.

Ainda de acordo com a polícia, as vítimas foram torturadas e queimadas vivas por bandidos ao errarem o caminho.

O caso foi registrado na delegacia de São Pedro da Aldeia, onde é investigado. A Polícia Civil informou que os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e escutam testemunhas.

