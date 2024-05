Dia das Mães: veja 9 mensagens para você enviar pelo WhatsApp

Quem não gosta de um abraço apertado de mãe e o sorriso acolhedor que só ela sabe dar? Mãe, às vezes, é aquele café quentinho de tarde, a mão no ombro garantindo que vai ficar tudo bem e a preocupação com a sopa quentinha nos dias de doença. O Dia das Mães é celebrado sempre no segundo domingo de maio no Brasil.

Neste ano, não deixe a data passar em branco e celebre o amor e carinho por sua mãe. O Diário do Nordeste selecionou nove mensagens para enviar pelo WhatsApp, que carregam a gratidão e inspiração pelas mulheres que nos colocaram no mundo ou nos criaram!

Veja 9 mensagens de Dia das Mães para WhatsApp

"Bom dia, mãe! Passando aqui para desejar um Feliz Dia das Mães! Obrigada por ser a melhor mãe do mundo!";

"Meu amor por você é gigante. Obrigada por ser o alicerce da minha vida! Feliz Dia das Mães!";

"Nada do que eu falar é capaz de traduzir o imenso amor e gratidão que sinto por ter você como mãe. Obrigada por todos os sacrifícios que fez e faz para me criar com saúde e amor. Te amo!";

"Que hoje você tenha um dia regado de amor e carinho! Feliz Dia das Mães!";

