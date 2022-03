Menino de nove anos foge de casa e viaja sozinho de Manaus para São Paulo

Um menino de nove anos fugiu de casa, na Zona Oeste de Manaus, Amazonas, e embarcou sozinho num voo da Latam com destino à Guarulhos, São Paulo. A mãe de Emanuel Marques de Oliveira chegou a fazer um boletim de ocorrência na manhã de sábado (26), quando percebeu que a criança não estava em casa. As informações são do G1.

No fim do dia, recebeu uma ligação da companhia aérea informando que seu filho estava no Aeroporto Internacional de São Paulo.

Emanuel não tinha passagens aéreas, documentos e nem malas. À mãe, o menino contou que pegou alguns ônibus aleatórios até chegar no aeroporto. Já no local, olhou o horário de saída dos voos, passou por três vistorias despercebido e entrou em um deles.

A Polícia Civil informou que a criança agiu sem auxílio de adultos e, antes, teria pesquisado na internet "como entrar em um avião despercebido". O órgão também comunicou que a criança não tem histórico de violência familiar e teria dito que o motivo da viagem seria o desejo de morar em São Paulo com outros familiares.

A presença de Emanuel só foi notada ao fim do voo, quando já estavam em Guarulhos. Por volta das 22h, Daniele Marques, mãe do menino, recebeu uma ligação de um funcionário da Latam, informando que a criança estava lá.

A mãe do menino relatou que o funcionário perguntou se ela podia buscá-lo, mas Daniele teria respondido que a empresa deveria se responsabilizar pelo retorno do garoto. Na manhã de domingo (28), após negociações do Conselho Tutelar com a companhia aérea, a criança voltou para Manaus.

A Latam comunicou que acionou a Polícia Federal e o Conselho Tutelar após identificar que o menor estava desacompanhado no voo. A empresa aérea e a administradora do aeroporto também informaram que estão investigando como o menino conseguiu embarcar, inclusive com imagens de câmeras de segurança.

