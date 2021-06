Menino de 11 anos morre após cair do 9° do prédio onde morava, em Santos (SP)

Um menino de 11 anos morreu após cair do 9° de um prédio residencial, onde morava, em Santos (SP), por volta de 9h desta sexta-feira (18). As informações são do portal G1.

O corpo da criança foi encontrado na rampa de acesso à garagem do prédio. Moradores afirmaram ao portal que ouviram um forte barulho, decorrente da queda.

O menino caiu da cobertura do edifício, que não tem tela de proteção em uma pequena área, onde há um jardim. Antes de chegar ao solo, ele bateu vidro do parapeito do prédio.

A criança já estava sem vida quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local para atender a ocorrência. Uma composição da Polícia Militar esteve no local e isolou a área.

O delegado Jorge Álvaro Cruz afirmou que o menino estava em casa com a irmã de 17 anos, ambos em aulas remotas, cada um no seu quarto.

O notebook e o celular do menino foram apreendidos para perícia. O delegado afirmou que não existe indicativo de eventual homicídio.

"Não teve nenhuma pessoa estranha no imóvel, nada que justificasse um homicídio. Muito provável que tenha sido queda acidental. A priore, tudo indica que ele se desequilibrou", afirmou.

A morte é investigada pelo 7° Distrito Policial.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil