Menina pediu socorro antes de cair do 12º andar e morrer em São Paulo

A menina de 6 anos, identificada como Rafaella Lozzardo Silva, gritou por socorro antes de cair do 12º andar do apartamento do pai e morrer na madrugada desse sábado (11), em Praia Grande, Litoral de São Paulo. O responsável deixou a criança sozinha, dormindo, enquanto deixou a namorada em casa. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado após audiência de custódia.

O delegado Alexandre Comin relatou, ao portal g1, que o pai saiu, deixando a vítima dormindo sozinha, por cerca de 30 minutos e, justamente nesse período, a garota acordou.

“[Ela] entrou em desespero. Foi até a sacada e começou a gritar por socorro, [dizia] que estava sozinha e com medo”, revelou o responsável pelo caso.

Segundo o titular, uma vizinha acordou com o barulho e tentou acalmar a criança, dizendo que acionaria a portaria. “Nesse momento, em que a vizinha saiu para ir ao interfone, ouviu um estrondo. Quando ela voltou constatou que a criança havia caído. Infelizmente uma queda fatal”, disse.

Ainda conforme o delegado, a varanda não possuía rede de proteção.

Pai ficou 'transtornado' ao saber da morte

O titular ainda detalhou que ao retornar para o prédio, o responsável observou as viaturas da Polícia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Nesse momento, ele foi informado que a filha sofreu um acidente e que ele seria conduzido para o distrito policial, onde foi comunicado sobre o falecimento.

“Chegando na delegacia, no momento em que foi dada voz de prisão em flagrante delito, ele foi cientificado da morte da filha. Ficou bastante transtornado com a notícia”, detalhou o delegado ao g1.

Conforme Comin, a mãe da criança compareceu à delegacia para prestar depoimento, mas não tinha condições de falar. Ainda segundo ele, serão ouvidas outras testemunhas para que inquérito policial possa ser concluído e encaminhado para o Judiciário.

Abandono de incapaz

A vítima morreu ao cair do 12º andar de um prédio, no bairro Canto do Forte, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na madrugada de sábado. O pai da criança foi preso em flagrante por abandono de incapaz com resultado morte e liberado em audiência de custódia, segundo informações do portal g1.

Conforme a publicação, o homem de 39 anos deixou a filha sozinha no apartamento, dormindo, enquanto saía com a namorada. Ele afirmou que foi deixar a mulher na casa dela.

A Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) levantou indícios de que a criança acordou, ficou desesperada ao ver que estava sozinha e gritou pedindo socorro na sacada do apartamento, momento em que caiu do 12º andar.

Ela caiu no piso superior do estacionamento do prédio e não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) foi acionada para a ocorrência por volta de 3h45.

