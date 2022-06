Menina de 6 anos morre ao cair do 11º andar de prédio após pai sair com a namorada em SP

Uma menina de 6 anos morreu ao cair do 11º andar de um prédio, no bairro Canto do Forte, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na madrugada deste sábado (11). O pai da criança foi preso em flagrante por abandono de incapaz com resultado morte, segundo informações do portal G1.

Legenda: A menina caiu no piso superior do estacionamento do prédio e não resistiu aos ferimentos Foto: Reprodução

De acordo com a publicação, o homem de 39 anos deixou a filha sozinha no apartamento, dormindo, enquanto saía com a namorada. Ele afirmou que foi deixar a mulher na casa dela.

A Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) levantou indícios de que a menina acordou, ficou desesperada ao ver que estava sozinha e gritou pedindo socorro na sacada do apartamento, momento em que caiu do 11º andar.

A menina caiu no piso superior do estacionamento do prédio e não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) foi acionada para a ocorrência por volta de 3h45.