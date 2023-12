Menina de 4 anos desaparece após escorregar em pedra e cair em rio de Santa Catarina

A menina Lavínia Oliveira Pereira, de apenas 4 anos, escorregou em uma pedra e caiu em rio localizado no município de Pedras Grandes, em Santa Catarina, nesse domingo (24). O Corpo de Bombeiros teve, nesta segunda-feira (25), o segundo dia de buscas pela menina.

Segundo testemunhas, Lavínia estava sentada com a madrinha próximo ao rio, quando escorregou e acabou caindo no rio. A madrinha da menina ainda tentou resgatá-la, mas não conseguiu. Ela não foi mais vista. As informações são do g1.

Familiares da criança acompanham as buscas.

"Menina muito inteligente, muito amorosa. O sonho dela era ir para a escolinha para brincar com os amiguinhos. Gostava de desenhar, tomar banho de piscina. Era uma filha maravilhosa", disse a mãe de Lavínia, Talita Oliveira, em entrevista ao g1.