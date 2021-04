Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 22 milhões nesta quinta-feira (8)

A Mega-Sena sorteia, nesta quinta-feira (8), um prêmio estimado em R$ 22 milhões. O concurso é o segundo desta semana — o último ocorreu na terça-feira (6), com previsão de R$ 8 milhões no prêmio principal.

Normalmente, a loteria realiza sorteio às quartas-feiras e aos sábados, mas a Mega-Semana da Páscoa prevê três extrações esta semana, com a próxima marcada para o sábado (10).

As seis dezenas do concurso 2360 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o País ou pela internet.

Probabilidade

A probabilidade de ganhar o prêmio milionário com uma aposta simples, com seis dezenas, é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já com 15 dezenas, o limite máximo, a probabilidade aumenta para 1 em 10.003. O valor para aposta com 15 números tem preço de R$ 22.522,50.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil