Mega da Virada: prêmio sobe para R$ 370 milhões, diz Caixa

O prêmio estimado para a 13ª edição da Mega da Virada bateu um novo recorde. De acordo com as Loterias Caixa, a estimativa do prêmio, que antes era de R$ 350 milhões, aumentou para R$ 370 milhões.

A Mega da Virada 2021 já arrecadou mais de R$ 1,4 bilhão em apostas.

As apostas foram realizadas até as 17h desta sexta-feira (31). Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio da Mega da Virada não acumula.

Não-cumulativo

Sendo assim, não havendo apostas premiadas com seis números, a Mega da Virada será rateada entre os acertadores de cinco números e assim sucessivamente, conforme as faixas de premiação.

Antes da Mega da Virada 2021, o maior prêmio das Loterias Caixa foi registrado em 2020, também da Mega da Virada, no concurso nº 2.330, que sorteou R$ 325 milhões.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil