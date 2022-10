MEC volta atrás em corte de universidades federais após repercussão negativa

Em vídeo publicado nesta sexta-feira (7), Victor Godoy, ministro da Educação, informou que as universidades, institutos federais e a Capes terão recursos desbloqueados.

No fim do mês passado, foi determinado que o Ministério da Educação estaria impedido de gastar R$ 2,4 bilhões. A promessa era de que o valor seria liberado em dezembro. O anúncio gerou repercussão negativa e uma reação imediata de estudantes.

O contingenciamento fazia parte de um "cronograma de limitação de movimentação e empenho" publicado no dia 30 de setembro, e impactaria em R$ 328,5 milhões a menos para as instituições, conforme o MEC.

Godoy não revela qual o valor desbloqueado

"O limite de empenho será liberado para universidades federais, institutos federais e para a Capes. Temos uma gama muito grande de instituições. Conversei com o ministro [da Economia, Paulo] Guedes e ele foi sensível e nós vamos facilitar a vida de todo mundo. Eu já tinha dito que não haveria impacto para as universidades e para os institutos, porque trataríamos caso a caso, e agora estamos fazendo uma liberação para todo mundo para facilitar e agilizar a vida de todo mundo", afirmou Godoy.

"Esse movimento está sendo feito pelo Ministério da Economia, mantendo a responsabilidade fiscal, que é um pilar do nosso governo, mas também mostrando essa sensibilidade de facilitar a vida do gestor, do reitor. Meu gabinete continua aberto para qualquer reitor das universidades federais e dos institutos para conversar sempre e buscar as melhores soluções para cada universidade para fortalecer o ensino superior desse país. Sabemos a importância que isso tem para nossos estudantes e estamos juntos para poder trabalhar pela melhoria desse serviço para a população", finalizou o ministro.

IMPACTO NAS INSTITUIÇÕES

Na noite da última quarta-feira (5), o Diário do Nordeste procurou a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Federal do Cariri (UFCA), a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e o Instituto Federal do Ceará (IFCE) para comentar o corte de gastos.