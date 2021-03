Máscaras de lenço e bandana serão proibidas em aeroportos e aviões, decide Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, um conjunto de regras mais rígidas sobre o uso de máscaras em aviões e áreas de embarque em aeroportos. As medidas visam melhorar a proteção nestes locais para impedir a disseminação da Covid-19. Determinações foram votadas nesta quinta-feira (11).

Será proibido o uso de máscaras de acrílico ou de plástico (uma vez que não se ajustam ao rosto e serviriam, na prática, apenas como barreira física); máscaras PFF2 (também conhecidas como N95) que contenham válvulas; lenços e bandanas; face shield isolado e máscaras com só uma camada (como as de crochê, que não protegem contra o vírus).

A previsão é que as regras entrem em vigor a partir do dia 25 de março. O prazo ocorre para que haja tempo de divulgar as mudanças ao setor e tirar dúvidas da população, segundo Nélio Cezar de Aquino, servidor da gerência de portos e aeroportos.

Segundo Aquino, a nova regra foi motivada pelo aumento de casos e mortes de Covid-19 no país e pelo aparecimento de novas variantes do coronavírus que podem ser mais transmissíveis e letais.

Mudanças

Companhias aéreas, como a Latam, já haviam anunciado regras parecidas. Agora com a norma da Anvisa, as determinações se estendem para todas as empresas, passageiros e funcionários de terminais aeroportuários.

O relator da norma, o diretor Alex Machado Campos, lembrou que o uso de máscaras em aviões e aeroportos já era obrigatório a partir de normas anteriores. Havia necessidade, no entanto, de atualizar as regras para aumentar a proteção, aponta.

"O uso de máscara de tecido é uma medida útil de saúde pública. Nessa regulamentação, ao contrário do que se pode imaginar, a Anvisa recomenda, sim, que se use máscara de pano, mas aquelas com dupla camada e que não sejam extremamente porosas como as de crochê. Que isso fique claro à população", pontua.

Recomendações

Campos ressalta que máscaras PFF2/N95 são recomendadas, desde que não tenham válvulas. Segundo estudos recentes, um grande número de gotículas pode escapar por essas válvulas durante o espirro ou tosse e se dispersar rapidamente pelo ambiente.

Além do veto a alguns tipos de máscaras, a proposta aprovada nesta quinta-feira ressalta algumas regras básicas para o uso de máscara e diz que elas devem ser bem ajustadas ao rosto, cobrindo nariz e o queixo. O texto reforça também a obrigatoriedade de uso da máscara durante todo o voo.

Não precisam seguir as regras crianças menores de três anos e pessoas autistas ou alguma deficiência que impeça o uso -desde que com declaração médica.

Na reunião, diretores também frisaram a recomendação de que pessoas se atenham apenas a viagens que não possam ser adiadas nesse momento da pandemia.

"De fato, não é momento para viagem, a não ser que seja rigorosamente necessária", diz o diretor-presidente da agência, Antonio Barra Torres.