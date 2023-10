Marido de Perlla relembra prisão, um ano atrás, e defende inocência

Patrick Abrahão, mais conhecido como esposo da cantora Perlla, usou o Instagram, nesta quinta-feira (19), para relembrar aos seus quase três milhões de seguidores que há um ano estava sendo preso. O marido da funkeira ficou dez meses no Complexo de Gericinó (RJ), de onde saiu em agosto. Ele foi acusado de operar uma instituição financeira sem autorização legal, além de gestão fraudulenta de instituição financeira, crime ambiental, lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa.

Na publicação em seus stories, o empresário defendeu que é inocente. "Quero agradecer o carinho de todos os amigos que mandaram mensagem hoje, lembrando do fato que ocorreu há um ano exatamente. Saibam que para mim é muito importante esse carinho de pessoas que me conhecem no dia a dia e sabem que todas as acusações imputadas não procedem! Tenho um respeito e carinho por cada um de vocês!".

Patrick ainda falou sobre a importância de olhar para si e ter tempo para os cuidados pessoais: "Esta semana dei uma pausa para cuidar de mim, pois por mais forte que eu seja, impossível não lembrar de cada momento sofrido há 365 dias, que perdurou por quase dez meses. Amo vocês", declarou-se.

Em entrevista no dia 27 de agosto ao site da Contigo!, o marido da cantora revelou que viveu dias difíceis na prisão. “Desde o tratamento, conversas que você ouve o dia inteiro, estar preso em local pequeno, longe das pessoas que você ama”, apontou. “Tem momentos que você acha que sua vida chegou ao fim”, adicionou.

Ao ser solto, a família estava esperando do lado de fora da prisão. “Foi um momento muito prazeroso perceber que mesmo eu passando meses de sofrimento, as pessoas que eu amo não largaram minhas mãos”, disse Patrick.

Patrick e o pai, Ivonélio Abrahão da Silva, foram presos em outubro de 2022 na operação La Casa de Papel, organizada pela Polícia Federal, juntamente com a Receita Federal e a Agência Nacional de Mineração, contra "um esquema de pirâmide financeira transnacional em mais de 80 países".