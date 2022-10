Marido da cantora Perlla é preso em operação no Rio de Janeiro

O músico e empresário Patrick Abrahão foi preso nesta quarta-feira (19), no Rio de Janeiro, na operação La Casa de Papel, da Polícia Federal (PF), Receita Federal e da Agência Nacional de Mineração (ANM) contra “um esquema de pirâmide financeira transnacional” que criou a própria criptomoeda e a supervalorizou artificialmente. O empresário é marido da cantora Perlla. Ele foi preso em casa, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes.

De acordo com o g1, a rede de Patrick, chamada Trade Invest, lesou pelo menos 1,3 milhão de pessoas em 80 países e lhes impôs um prejuízo de R$ 4,1 bilhões.

Ele é investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.

Foram expedidos seis mandados de prisão e 41 de busca. Os mandados foram cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina. A Justiça Federal de Campo Grande também determinou o bloqueio no valor de 20 milhões de dólares.

Ainda foi deferido o sequestro “de dinheiro em contas bancárias, imóveis de altíssimo padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas, lanchas e criptoativos em posse das pessoas físicas e jurídicas investigadas”.

Casamento em hotel de luxo

Perla se casou com Patrick no último dia 8 de junho, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia intimista em hotel de luxo. No Instagram, eles compartilharam várias fotos do momento.

Os dois se conheceram através do trabalho de Patrick. Perlla, que possui investimentos, se interessou pelo negócio de Patrick e entrou em contato com um amigo em comum para saber mais sobre o assunto. Da conversa por WhatsApp, após pouco mais de 10 dias, eles iniciaram o namoro.

Em matéria publicada no Extra, ano passado, Patrick disse que começou a investir aos 12 anos e que já tinha sido dono de várias empresas. “Já tive lava-jato, fui dono de ótica, aprendi a ser ourives. Investi em fundos imobiliários e em ações de diversas áreas como mineração. Hoje sou 100% cripto”, contou.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste