Marcha para Jesus acontece em São Paulo neste sábado (9) e deve contar com a presença de Bolsonaro

Acontece neste sábado (9), na cidade de São Paulo, a Marcha para Jesus. O evento gospel começa com caminhada na estação Luz do Metrô, no Centro, até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na Zona Norte.

A marcha deve contar com a presença do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), e a senadora Simone Tebet (MDB). A programação inclui apresentações de shows durante o percurso.

A última Marcha para Jesus aconteceu em 2019, antes da pandemia. Na edição deste ano são aguardadas mais de 9 mil caravanas de diversas regiões do país. A expectativa dos organizadores é do maior público da história do evento.

Serão arrecadados agasalhos e cobertores para doação.

PROGRAMAÇÃO

De acordo com a Igreja Renascer em Cristo, organizadora do evento que completa 30 anos em 2022, às 9h30 tem a Marcha Kids, com um trio elétrico próprio, um trenzinho e um grupo de dança para crianças e seus pais. Às 10h uma oração do apóstolo Estevam abre oficialmente o evento, com caminhada iniciando na sequência.

A partir das 11h começam os shows na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira. Entre os artistas que se apresentarão estão: Aline Barros, André & Felipe, Daniel Berg, Fernanda Brum, Pedras Vivas, Praise Teen, Rebeca Carvalho, Renascer Praise, Samuel Messias e o vencedor do Gospel Singer Israel Reis.

No total, 10 trios elétricos percorrerão quase quatro quilômetros de trajeto. Cerca de 3.500 pessoas estão envolvidas na organização.