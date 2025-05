Marcha para Jesus 2025 reúne milhares de pessoas no RJ

Um dos maiores eventos cristãos do país, a Marcha Para Jesus começou na tarde deste sábado (24), no Centro do Rio de Janeiro. Neste ano, o tema é “A Paz é Para Todos”.

A celebração é gratuita, faz parte do calendário oficial da cidade e foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio há dois anos.

Segundo a organização, a expectativa é de que 300 mil pessoas compareçam ao evento, que está prevista para ocorrer até 23h.

O evento teve concentração inicial na Avenida Presidente Vargas, de onde os fiéis seguiram caminhando até a Praça da Apoteose. No local, foi montado um palco de shows de artistas cristãos como Aline Barros, Bruna Karla, Thalles Roberto e Sarah Beatriz.

Esquema especial

Para garantir a segurança e o deslocamento do público, a Prefeitura do Rio montou uma operação especial com a atuação de sete órgãos e secretarias. Agentes de trânsito, Guarda Municipal, Comlurb, SuperVia, VLT Carioca e Metrô estarão mobilizados nas avenidas Marquês de Sapucaí e Presidente Vargas, bem como no entorno da Passarela do Samba.

O sistema do VLT funcionará das 5h às 23h, com intervalos médios de 15 minutos.

A SuperVia disponibilizará trens extras nos ramais Santa Cruz, Japeri e Saracuruna, com embarques pela estação Central do Brasil até as 22h15. As outras estações funcionarão apenas para desembarque.

Os horários das partidas extras são:

Santa Cruz: 21h50 e 22h20

Japeri: 22h e 22h30

Saracuruna: 21h30, 22h e 22h30

Já o Metrô funcionará até meia-noite, com reforço de segurança e orientação nas estações centrais. Na volta, a recomendação é utilizar as estações Praça Onze ou Central.

