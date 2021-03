Mãe dorme em cima de bebê, que morre por asfixia e traumatismo craniano em Minas Gerais

Uma recém-nascida de 28 dias morreu esmagada pela mãe, que dormiu em cima dela, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na terça-feira (9). As informações são do jornal Extra.

Quando acordou, a mulher, de 33 anos de idade, notou que a bebê estava sangrando pelo rosto. Logo após, ela pediu ajuda aos vizinhos para levar a menina à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Ressaca, localizada no mesmo bairro onde a família reside.

Depoimento

A chegou à unidade de saúde com ferimentos no nariz e na boca, e morreu no local. De acordo com a Polícia Militar, a equipe tentou reanimar a recém-nascida durante quase 40 minutos, mas que a bebê morreu por causa de asfixia e traumatismo craniano.

Em depoimento à Polícia Civil, a mulher informou que brigou com o pai da bebê no último domingo (7), e o homem saiu de casa deixando-a com a recém-nascida e outras cinco crianças, depois de tê-la agredido.

Cervejas e cigarros

Também na versão da mãe, na noite seguinte, véspera do caso, ela e um casal de vizinhos cervejas, cigarros e fizeram um churrasco. Os vizinhos teriam ido embora por volta das 3h de terça-feira (9), e logo após ela foi dormir.

Contudo, a menina chorou, e ela foi amamentá-la no intuito de acalmar a criança. Em seguida, ela relatou à Polícia Civil que não consegue mais lembrar o que aconteceu.

Deitada sobre a filha

Quando acordou, às 10h, notou que estava deitada sobre a filha. Ao reparar como a bebê estava, saiu correndo para fora de casa com o objetivo de pedir ajuda.

Uma vizinha prestou assistência, e as duas conseguiram uma carona até a UPA. Depois do acontecido, acionaram a Polícia Militar para relatar o caso.

Fiança

O caso é investigado pela Polícia Civil, e a mãe chegou a ser presa em flagrante. No entanto, ela pagou fiança e deve responder ao inquérito em liberdade, ao menos neste primeiro momento. A Polícia Civil informou que ela responder por homicídio culposo.

Depois do fato, a Perícia Forense foi ao local onde a situação aconteceu e fez os primeiros levantamentos. O corpo da recém-nascida foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) da capital mineira.