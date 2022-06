Mãe denuncia racismo após escola fantasiar criança de macaco em SP

Uma criança de três anos foi vítima de racismo em uma escola da rede municipal em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, na última sexta-feira (27), afirma a mãe do menino, Stephanie Silva.

Segundo ela, professoras fizeram a criança usar uma máscara de macaco durante a comemoração dos aniversariantes do mês com o tema "circo" no Centro Educacional Infantil (CEI) Monte Carmelo II.

O menino ainda estava vestido com uma calça, suspensório, gravata, nariz vermelho e pintura facial.

"Comprei a roupinha, e ele estava superanimado em participar da festa. Quando saiu da escolinha, não estava com todas as peças, mas acabei não questionando sobre o que tinha acontecido", escreveu ela no Instagram.