Mãe da cantora Paula Toller é encontrada morta, aos 85 anos, em seu apartamento

Laureana Toller, 85, mãe da cantora Paula Toller, foi encontrada morta em seu apartamento no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (3). Vizinhos da idosa avisaram da morte ao síndico do prédio, que acionou os bombeiros.

Ela vivia sozinha no imóvel. Informação foi confirmada pela "Quem" com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não há detalhes sobre a causa do óbito.

A assessoria de Paula Toller informou que a artista não irá se posicionar sobre o fato. Paula não mantinha contato com a mãe desde pequena, e foi criada pelos avós paternos e o pai.

O corpo de Laureana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame que irá determinar a causa do falecimento.