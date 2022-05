Madrasta é presa suspeita de arremessar enteado do 4º andar de prédio em Maceió

A Polícia Civil prendeu a madrasta suspeita de arremessar o enteado de 6 anos do 4º andar de um prédio em Maceió, Alagoas. Segundo a polícia, ela confessou ter jogado de um prédio na Cidade Universitária na madrugada desta segunda-feira (23).

Após a prisão, a mulher foi levada para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento. O delegado Fábio Costa informou que a mulher cometeu o crime após discutir com o marido.

O pai do menino contou aos policiais militares que bebia com a esposa e que ela cometeu o crime após uma briga por ciúmes. O garoto estava morando com o pai e a madrasta há cerca de 8 meses, desde que a mãe dele faleceu.

Criança internada

A criança deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) às 2h40, e seu estado de saúde é considerado estável, segundo informou o g1.

O garoto sofreu ferimentos no rosto e escoriações pelo corpo, e ainda aguarda uma cirurgia para conter sangramentos.