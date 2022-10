Maçonaria é religião? Entenda a questão que é alvo de discussão na internet

As eleições 2022 despertaram usuários de redes sociais sobre quais religiões os candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva praticam. Em simultâneo, em diferentes plataformas, eleitores pesquisam sobre "o que é ou não religião". Um dos termos buscados e em alta no Google Trends é a "Maçonaria".

A Maçonaria brasileira foi iniciada em 1797 com a Loja Cavaleiros da Luz, criada na povoação da Barra, em Salvador, Bahia, e ainda com a Loja União, em 1800, sucedida pela Loja Reunião em 1802, no Rio de Janeiro.

O que é a maçonaria?

De acordo com a Grande Oriente Brasileiro (Gob), a maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista.

Conforme o Gob, o movimento é filantrópico porque não está constituída para obter lucro pessoal de nenhuma classe, senão, pelo contrário, as arrecadações e os recursos se destinam ao bem-estar do gênero humano, sem distinção de nacionalidade, sexo, religião ou raça.

Legenda: Sessão magna de iniciação da Loja Maçônica Estrela Buritialegrense Foto: Divulgação/Grande Oriente do Brasil/Facebook

A maçonaria ainda é progressista porque, partindo do princípio da imortalidade e da crença em um princípio criador regular e infinito, não se aferra a dogmas, prevenções ou superstições. "E não põe nenhum obstáculo ao esforço dos seres humanos na busca da verdade, nem reconhece outro limite nessa busca senão o da razão com base na ciência".

Princípios da Maçonaria "A liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições, raças, nações; a igualdade de direitos e obrigações dos seres e grupos sem distinguir a religião, a raça ou nacionalidade; a fraternidade de todos os homens, já que somos todos filhos do mesmo criador e, portanto, humanos e como consequência, a fraternidade entre todas as nações"

A maçonaria é uma religião?

Não. A maçonaria não é uma religião. Conforme o Gob, os maçons são uma sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si. União recíproca, no sentido mais amplo e elevado do termo. E nesse seu esforço de união dos homens, admite em seu seio pessoas de todos os credos religiosos sem nenhuma distinção.

Ao mesmo tempo, o Gob explica que a maçonaria, sim, é religiosa, porque "reconhece a existência de um único princípio criador, regulador, absoluto, supremo e infinito ao qual se dá, o nome de grande arquiteto do universo, porque é uma entidade espiritualista em contra posição ao predomínio do materialismo. Estes fatores que são essenciais e indispensáveis para a interpretação verdadeiramente religiosa e lógica do universo, formam a base de sustentação e as grandes diretrizes de toda ideologia e atividade maçônicas".

É necessário renunciar à religião a qual se pertence para ser da maçonaria?

Não, porque a maçonaria recebe qualquer religião, "desde que acreditem em um só Criador, o grande arquiteto do universo, que é Deus. Geralmente existe essa crença entre os católicos, mas ilustres prelados tem pertencido à Ordem Maçônica; entre outros, o Cura Hidalgo, Paladino da Liberdade Mexicana; o Padre Calvo, fundador da Maçonaria na América Central; o Arcebispo da Venezuela, Don Ramon Ignácio Mendez; Padre Diogo Antonio Feijó; Cônegos Luiz Vieira, José da Silva de Oliveira Rolin, da Inconfidência Mineira, Frei Miguelino, Frei Caneca e muitos outros.