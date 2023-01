Lula recepcionará primeiro-ministro da Alemanha na próxima segunda-feira

O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, desembarcará em terras brasileiras na próxima segunda-feira (30), para encontrar-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conforme relatado pelo Palácio do Planalto, a visita evidencia a volta das relações políticas, econômicas e ambientais entre as duas nações.

Na ocasião, os governantes deverão conversar sobre o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Além disso, Scholz também deverá anunciar a liberação de verbas para o Fundo Amazônia, que havia sido suspenso durante a gestão de Jair Bolsonaro.

Lula recepcionará o primeiro-ministro em uma cerimônia, realizada às 15h30, no Palácio do Planalto, segundo informado no roteiro da visita. Após o momento de solenidade, haverá uma reunião bilateral, e, em paralelo, empresários e ministros devem se encontrar.

Marcada para ocorrer às 18h, a formalidade de assinatura do acordo sobre o fundo contará com a presença de Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Logo em seguida, às 19h, um jantar será oferecido para a delegação alemã.

Aproveitando a visita dos europeus, Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, conversará com empresários brasileiros e com Svenja Schulze, ministra da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha.